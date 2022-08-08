Друзья лишь на экране: почему Никулин и Моргунов много лет были врагами

Трио Юрия Никулина , Георгия Вицина и Евгения Моргунова стало любимым для миллионов советских зрителей. Но мало кто из них догадывался, что в жизни актеры были дружны далеко не так как на экране, а, напротив, почти не общались. Между Никулиным и Моргуновым отношения были же еще напряженнее: в прошлом у них произошла ссора, и за пределами съемочных площадок актеры много лет были врагами.

Причину конфликта между артистами до сих пор не могут точно установить. Современники Моргунова предполагают, что виной всему стал его характер. В карьере актера было не так много примечательных ролей, зато в жизни он всегда пользовался приобретенными знакомствами со звездами. Так получилось и с Никулиным.

Моргунов, называя себя другом артиста, без билетов посещал представления в цирке, которым заведовал Никулин. А однажды и вовсе заявил в очереди, что является депутатом и заставит Юрия озаботиться жилищными вопросами всех присутствующих. В кабинет Никулина мгновенно столпилась очередь. Ему стоило больших трудов разрешить эту ситуацию. А Моргунова с тех пор в цирк не пускали.