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Друзья лишь на экране: почему Никулин и Моргунов много лет были врагами

8 августа 2022 09:45
Друзья лишь на экране: почему Никулин и Моргунов много лет были врагами

Балбес и Бывалый поссорились много лет назад.

Трио Юрия Никулина, Георгия Вицина и Евгения Моргунова стало любимым для миллионов советских зрителей. Но мало кто из них догадывался, что в жизни актеры были дружны далеко не так как на экране, а, напротив, почти не общались. Между Никулиным и Моргуновым отношения были же еще напряженнее: в прошлом у них произошла ссора, и за пределами съемочных площадок актеры много лет были врагами.

Причину конфликта между артистами до сих пор не могут точно установить. Современники Моргунова предполагают, что виной всему стал его характер. В карьере актера было не так много примечательных ролей, зато в жизни он всегда пользовался приобретенными знакомствами со звездами. Так получилось и с Никулиным.

Моргунов, называя себя другом артиста, без билетов посещал представления в цирке, которым заведовал Никулин. А однажды и вовсе заявил в очереди, что является депутатом и заставит Юрия озаботиться жилищными вопросами всех присутствующих. В кабинет Никулина мгновенно столпилась очередь. Ему стоило больших трудов разрешить эту ситуацию. А Моргунова с тех пор в цирк не пускали.

Фото: Кадр из сериала
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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