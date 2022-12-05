Драку на съемках запомнили все: выходка Нины Руслановой шокирует до сих пор

Нина Русланова была одной из самых талантливых актрис отечественного кинематографа. Находясь на съемочной площадке, артистка была готова на любые эксперименты, лишь бы сыграть свою роль безупречно.

Особенно сильно знаменитость отличилась по время работы над лентой Александра Бланка под названием «Цыган». В одной из сцен героиня Руслановой дерется с героиней Клары Лучко. Эту драку на съемках запомнили все без исключения.

Звезда экрана настолько вошла во вкус, что буквально потеряла контроль над собой. Впоследствии Русланова высказалась о собственной выходке, которая шокирует всех до сих пор, объяснив случившееся непростым характером.

«Огрела Лучко так, что у нее платье треснуло! В общем, бились мы до исступления», — поведала Нина Ивановна.

Как бы там ни было, именно этого от актрис и добивался режиссер. Он остался крайне доволен тем, как получилось отснять скандальный эпизод.