Дойдет ли до развода? Собчак распекли за отношение к Богомолову

Брак телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, заключенный три года назад, с самого начала привлекал к себе повышенное внимание и со стороны журналистов, и со стороны публики. Вокруг союза знаменитостей всегда было много слухов и сплетен. И вот в последнее время появилась информация, что Собчак и Богомолов готовятся к разводу.

Косвенно эту информацию подтвердил в своем видеоблоге экс-участник «Дома-2» и шоумен Рустам Солнцев. В эфире передачи «Руся In America » он рассказал, что Ксения и Константин давно не живут вместе, будучи каждый «при своем». По словам Солнцева, у них типичный гостевой брак.

Шоумен объяснил подписчикам, что Собчак, скорее всего, не испытывает к Богомолову никакого личного интереса. Он рассказал о том, что режиссер хотел бы видеть со стороны супруги такую же любовь, какую его мать проявляла по отношению к отцу, но Ксения вместо этого предпочитает только вместе ходить на тусовки.

В итоге, как отметил блогер, знаменитая семья может называться семьей только внешне, а на «кулак, который вместе проходит радости и горести» совсем не похожа. Больших и серьезных чувств там давно нет. «Именно поэтому люди и разводятся», — подытожил Солнцев.