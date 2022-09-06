Дошел до крайности: правда о баснословных тратах Киркорова вышла наружу

Филипп Киркоров готов на все, чтобы оправдать звание главного модника страны. Артист не скрывает своей любви к брендовым вещам, на которые тратит баснословные суммы.

На днях король отечественной эстрады вышел в свет, с головы до ног облачившись в Louis Vuitton. Певец побывал на премьере фильма и с гордостью подчеркнул, что его аутфит стоит дороже, чем вся презентация.

Изменять себе экс-супруг Аллы Пугачевой не намерен. Он подчеркнул, что не может дважды показаться на публике в одном и том же, поскольку все решат, что у него закончились деньги.

По уверению Киркорова, даже тогда, когда его финансы действительно пели романсы, он летал на частных самолетах и ездил на лимузинах. Чтобы позволить себе это, музыкант дошел до крайности и заложил квартиру.

Своей выходки артист не стыдится. Напротив, он уверяет, что несет на своих плечах тяжелую миссию. «В каждой стране должен быть свой Майкл Джексон», — процитировали слова исполнителя в эксклюзиве «Московского комсомольца».