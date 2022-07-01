Дочь Тутберидзе выступила с заявлением о смене гражданства: это все объяснило

19-летняя дочь Этери Тутберидзе поспешила развеять слухи, которые последние несколько дней сопровождают ее имя. Напомним, даже спортивные эксперты уверены, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин намерены сменить спортивное гражданство, чтобы выступать за Америку. Сообщалось, что пара уже прошла смотр в соответствующей спортивной федерации в США. Якобы поэтому там задерживается и сама Тутберидзе.

Дэвис выступила с заявлением в соцсетях, опровергнув новости о переходе в команду другой страны. По ее словам, они с Глебом теперь работают с новыми тренерами — Алексеем Киляковым и Еленой Новак. Диана поблагодарила прежнего наставника Игоря Шпильбанда за работу: именно при нем пара добилась заметных результатов и приняла участие в Олимпиаде.

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Тем не менее фигуристка подчеркнула, что они с Глебом остаются спортсменами России. Что же касается смотра в федерации США, то это был лишь прокат для получения обратной связи от экспертов по технике пары.