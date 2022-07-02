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Киноафиша Статьи На появлении Валиевой на Олимпиаде поставили крест: вот кто в этом виноват

На появлении Валиевой на Олимпиаде поставили крест: вот кто в этом виноват

2 июля 2022 13:32
На появлении Валиевой на Олимпиаде поставили крест: вот кто в этом виноват

Конгресс Международного союза конькобежцев поднимает планку возраста участников соревнований.

Мировое фигурное катание вскоре претерпит колоссальные изменения. Конгресс ISU на заседании 7 июня повысил возраст, с которого можно будет принимать участие в соревнованиях по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту. Сейчас это 15 лет, но уже в следующем сезоне планку поднимут до 16, а через год — до 17 лет. Это значит, что такие фигуристки, как Камила Валиева, больше не смогут блистать на катке и забирать золото во «взрослых» категориях.

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Одной из причин такого повышения возраста стали бесконечные победы юных российских фигуристок на всевозможных соревнованиях. Таким образом, они оставляли позади более опытных и взрослых девушек. Юлия Липницкая и Алина Загитова получили свое олимпийское золото в возрасте 15 лет, у Камилы Валиевой на не столь давней Олимпиаде также были все шансы на золото, которого спортсменка лишилась буквально в самом конце из-за нескольких досадных ошибок в выступлении, теперь же это станет невозможным.

15-летние фигуристки будут соревноваться в юниорских категориях. ISU объяснил это предложение заботой о здоровье спортсменов, однако в России уверены, что дело в конкурентном преимуществе воспитанниц Этери Тутберидзе.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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