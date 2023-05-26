Дочь «мажора» пробилась на экраны не просто так: вот что известно о ее семье

Вита Корниенко прославилась благодаря сериалу «Мажор». В нашумевшей картине она сыграла дочь главного героя Игоря Соколовского в исполнении Павла Прилучного. На счету юной актрисы богатый послужной список киноработ, которому позавидует любой опытный актер. Как ей это удалось?

Корниенко родилась в творческой семье. К своим 13 годами она освоила игру на укулеле, также знает английский и постигает другие науки. Но кино остается главным и любимым занятием Виты.

Мама с раннего детства водила ее прослушивания и кастинги. Благодаря стараниям родительницы девочка получила свою первую роль уже в два года. Этим дебютом стал короткометражный фильм «Макарошка». После удачного старта Виту завалили приглашениями в самые разные телепроекты.

До школы она успела сняться в 20 картинах, а на сегодня на ее счету уже около 100 ролей. Самые знаменитые режиссеры страны мечтают заполучить Корниенко в свои проекты. Талантливая девочка обладает идеальным типажом для кино: очаровательная, хрупкая и женственная.

Недавно Вита отметила свое 13-летие на съемочной площадке. Ее карьера успешно идет в гору, и в этом огромная заслуга ее матери. Не будь она такой пробивной, судьба девочки сложилась бы совсем иначе.