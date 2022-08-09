Дочь Букина из «Счастливы вместе» пожаловалась на проблему с детьми: касается всех

Исполнительница роли Светы Букиной в сериале «Счастливы вместе», актриса Дарья Сагалова, после выхода проекта на экраны в 2006 году стала популярной по всей стране. Поклонники отмечали сильный комический талант Дарьи, а также привлекательную внешность. Неудивительно, что уже в 2008 году ее признали самой сексуальной женщиной России.

Сагаловой прочили большую карьеру в кино, но она выбрала семью. В 2011 году Дарья вышла замуж и родила троих детей. Позже она открыла школу танцев для маленьких учеников. Но несмотря на тесный опыт работы с детьми, с собственными отпрысками справиться Сагалова не может. Она пожаловалась на проблему, которая, по ее мнению, касается всех родителей.

«Гаджеты просто засасывают ребенка», — посетовала Дарья в беседе с порталом PopCornNews .

Актриса пока не прибегала к установке программ родительского контроля на телефоны детей, но внимательно следит за тем, что они смотрят и слушают в Сети. Кроме того, она всеми способами старается отвлечь дочек и сына от гаджетов, предлагая им активное совместное времяпрепровождение.