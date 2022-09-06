До хайпа не додумался: Шаляпин раскрыл правду о романе со стареющей Светличной

Прохор Шаляпин прославился не только своим творчеством, но и бурной личной жизнью. Музыкант регулярно оказывается в эпицентре скандалов, которые связаны с возрастными спутницами. Однажды его даже заподозрили в романе со Светланой Светличной, которая была на 43 года старше. Однако, как оказалось, все домыслы публики не являются правдой.

По словам Шаляпина, со знаменитой актрисой они были просто друзьями. Они близко общались и ездили друг к другу в гости, но в этих отношениях не было романтики.

«Я дружил с ней как со старшим другом», — рассказывает артист в документальном фильме «Исповедь» для сервиса Premier .

После этого представители прессы начали писать о романе Шаляпина со знаменитостью, а сама Светличная была уверена, что ее новый друг специально начал использовать их отношения ради поднятия своей популярности. Однако Шаляпин не скрывает, что даже не планировал такую PR-акцию.