До финала дожили не все: чем закончились «Улицы разбитых фонарей»

Сериал «Улицы разбитых фонарей» стал одним из первых в постсоветской России, который с самого начала захватил внимание телезрителей. За приключениями питерских милиционеров, снятыми по книгам писателя Андрея Кивинова, следила вся страна. Ларин, Дукалис, Абдулова, Петренко, Соловец — все они стали для россиян своими.

Но вот судьбы любимых героев того самого «золотого состава» в итоге сложились на экране абсолютно по-разному. За двадцать лет съемок актеры не раз покидали съемочную площадку, уступая место другим, и это не могло не отразиться на сценарии сериала.

Так, Андрей Ларин и Анатолий Дукалис погибли еще в пятом по счету сезоне. По задумке сценаристов, это произошло из-за молодого солдата, взорвавшего помещение, где оперативники находились в тот момент. Роль подрывника сыграл молодой актер Данила Козловский, только начинавший тогда свой путь к популярности.

В итоге именно пятый сезон и стал финалом для большинства полюбившихся зрителям героев. После гибели Ларина и Дукалиса ушел на пенсию легендарный «Мухомор» — подполковник Петренко в исполнении неподражаемого Юрия Кузнецова. Ушла в декрет Абдулова, роль которой много лет играла Анастасия Мельникова. И лишь Волков и Соловец, которых по-прежнему играли Михаил Трухин и Александр Половцев, продолжали тянуть полицейскую лямку почти до самого конца сериала.