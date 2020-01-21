Дезодорант из метро и духи в подарок от Собчак: Ольга Бузова рассказала, как ей не хватало денег в юности

И даже сейчас певица старается оставаться скромной девушкой с простыми запросами.

Недавно стало известно, что известная певица Ольга Бузова вместо со своим возлюбленным, блогером Давидом Манукяном, собирается переехать в новые апартаменты стоимостью почти 120 миллионов рублей. И почти не верится, что когда-то артистка была обычной девочкой из бедной питерской семьи – и денег ей порой не хватало на самое необходимое.

По словам Ольги, даже став участницей популярного шоу «Дом-2», где она сразу выбилась «в главные роли», ей приходилось покупать дезодорант в переходе метро. А первые приличные духи ей подарила Ксения Собчак, что стало для восходящей звезды настоящим событием. Кстати, даже будучи замужем за скандально известным футболистом Дмитрием Тарасовым, финансовое благополучие Бузовой оставляло желать лучшего.

Сегодня певицу называют одной из самых медийных персон в стране, а ее доход составляет порядка 100 миллионов в год. Однако сама Оля по-прежнему предпочитает весьма скромные траты и существенные суммы больше тратит на родителей и двух бабушек.

«Хочу, чтобы они отдохнули и посмотрели мир», — объясняет свою позицию Бузова.