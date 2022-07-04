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Десятки миллионов просто так: цена отпуска Пугачевой ужаснула россиян

4 июля 2022 09:55
Десятки миллионов просто так: цена отпуска Пугачевой ужаснула россиян

Певица круглый год арендует роскошную виллу в Латвии.

На днях выяснилось, что Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми сменили Израиль, где они жили с марта, на более привычную им Латвию. В Юрмале звездное семейство отдыхает каждое лето. Певице очень нравится местный мягкий климат, так как сильную жару она не переносит. Тем не менее приобретать недвижимость в стране Алла Борисовна пока не торопится. И поэтому Пугачевой приходится арендовать жилье.

Шикарная вилла «Марта», которую еще несколько лет назад исполнительница выбрала для отдыха, находится на второй линии от моря. По соседству расположен дом Лаймы Вайкуле. По информации портала «Телепрограмма.pro», на территории виллы есть также просторная СПА-зона, несколько гостевых особняков, небольшой концертный зал для камерных выступлений и теннисный корт.

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Чтобы «Марта» была свободна во время отпуска Пугачевой, исполнительнице приходится арендовать ее весь год. И такая цена отпуска певицы просто ужаснула россиян — восьмикомнатный особняк обходится в 6 млн рублей в месяц, а это более 70 млн в год. То есть звезда тратит десятки миллионов просто так.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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