Даже не извинились: поведение Пореченкова и его дочери после ДТП вызывает оторопь

Дочь Михаила Пореченкова угодила в серьезный скандал. Мария устроила ДТП, в котором есть пострадавший.

Страшная авария произошла в деревне Толстопальцево. Звездная наследница передвигалась на своем Mercedes и совершила столкновение с водителем скутера. Им оказался 18-летний хоккеист Александр Понаровский.

Марии помощь медиков не понадобилась, а вот молодой человек получил серьезные травмы. Родственники юноши рассказали журналистам, что он впал в кому и находится в реанимации с многочисленными переломами. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Семья спортсмена виноватым в случившемся его не считает. По их словам, дочь артиста на огромной скорости сшибла Понаровского и теперь остается лишь молиться, чтобы он выжил.

Кроме того, родные Александра признались, что пока Пореченков с ними на связь не выходил и свою помощь не предлагал. Ни сам Михаил, ни его дочь даже не извинились перед семьей Понаровского, что немало возмущает общественность, пишет КП. От общения с журналистами звезда и его наследница также отказываются.