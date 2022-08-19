«Дайте хоть чуть пожить!»: тяжелобольной Губин столкнулся с новой бедой

Андрей Губин уже несколько лет страдает от левосторонней прозопалгии лица. Из-за редкого заболевания артист терпит постоянную боль и не может справляться с любыми шумами, которые окружают его. Даже в собственной квартире музыкант вынужден спасаться от раздражителей.

Как рассказал артист, не так давно его соседи закончили многолетний ремонт, поэтому он рассчитывал, что теперь сможет спокойно жить и заниматься творчеством. Однако городские службы практически сразу начали стройку детской больницы прямо под его окнами. В итоге артист вновь оказался в крайне тяжелой ситуации и вынужден искать какой-то выход.

«Я живу тут 19 лет, и постоянно шумно. Ребята, дайте хоть чуть пожить!» — цитирует слова музыканта портал Woman .

Губин отмечает, что пока не решил, как будет справляться с шумом от стройки. Музыкант не намерен вновь снимать жилье и переезжать, но не отрицает, что, скорее всего, будет вынужден сменить дом на время неудобств.