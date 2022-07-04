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Киноафиша Статьи Даром не надо: опозорившуюся на глазах 72 тысяч человек Клаву Коку растоптали

Даром не надо: опозорившуюся на глазах 72 тысяч человек Клаву Коку растоптали

4 июля 2022 12:25
Даром не надо: опозорившуюся на глазах 72 тысяч человек Клаву Коку растоптали

Поклонники не смогли скрыть свое возмущение.

Клава Кока столкнулась с критикой пользователей Сети из-за своего выступления на концерте группы «Руки Вверх!». Подробностями ситуации делится Telegram-канал «Только никому...».

На прошлой неделе артистка стала приглашенной звездой на грандиозном выступлении Сергея Жукова, где собралось около 72 тысяч человек. Поклонники остались в восторге от яркого шоу, однако участие Клавы разочаровало многих из них. Как оказалось, фанаты не остались в восторге от вокальных данных 25-летней артистки и признались, что сами никогда бы не пошли на ее сольный концерт.

«Это не вокалистка, это очень слабо. Я бы не стала платить и идти на это», «Ни слова не поняла», «Ужасно поет», — делятся своим мнением фанаты.

Также многие поклонники сравнили Клаву Коку с певицей Алсу, которая в начале карьеры тоже сталкивалась с критикой. По их мнению, обеих знаменитостей вряд ли можно назвать талантливыми певицами, а популярными они стали лишь из-за яркой внешности.

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Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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