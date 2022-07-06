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«Позорные кадры»: Лазарев не стерпел выходки Волочковой

6 июля 2022 08:00
«Позорные кадры»: Лазарев не стерпел выходки Волочковой

Вот за что бывшая балерина затаила злобу на певца и коллегу.

Популярный певец Сергей Лазарев оказался в числе тех знаменитостей, которые раскритиковали действия России весной 2022 года, что привело к застою в карьере музыканта. Сейчас Лазарев почти не выступает и лишился большой части доходов, но когда-то он был гордостью страны, выступая на «Евровидении». Именно этот песенный конкурс стал причиной раздора между Лазаревым и Анастасией Волочковой.

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В 2019 году, когда Лазарев поехал представлять страну на «Евровидении», телешоу Андрея Малахова готовило специальный выпуск, в котором Анасатсия Волочкова должна была неожиданно выпрыгнуть из рояля. Тогда эпизод с участием бывшей балерины вырезали, и Анастасия винила во всем Филиппа Киркорова. Она была уверена, что именно он повлиял на финальный монтаж передачи. Оказалось, что убрать Волочкову потребовал сам Лазарев. Об этом рассказал Андрей Малахов и добавил, что Сергей угрожал отменой поездки, если «позорные кадры» не будут вырезаны.

«Когда я узнала, что это Лазарев, — стыдно за него стало. Я его пришла поддержать на шоу совершенно безвозмездно, сидела в этом рояле!» — говорит Анастасия изданию BLITZ+.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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