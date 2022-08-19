«Цирк продолжается»: засветившуюся на съемках «Голоса» Гузееву растоптали
Актриса выступила с обращением к поклонникам проекта.
Накануне стало известно о том, что 63-летняя Лариса Гузеева займет место Дмитрия Нагиева в качестве ведущей шоу «Голос». Пока сообщается о кадровых перестановках только в проекте «Голос 60+». Теперь актриса подтвердила новости, засветившись на съемках первых выпусков телепрограммы. А вот сам Нагиев хранит молчание.
«Чем я буду отличаться от Димы? Да всем», — амбициозно заявила она в соцсетях проекта.
Но подписчики ее бодрый настрой не оценили. Они раскритиковали новую ведущую, призвав вернуть должность Нагиеву. В способностях Гузевой раскрыть участников шоу пользователи откровенно сомневаются.
«Что за бред! Верните Нагиева!», «Нагиев делал этот проект», «Без Нагиева неинтересно смотреть», «С Димой было лучше», «Теперь точно смотреть не буду», «Что за цирк?», «Это не Ларисин формат, не вижу проект без Дмитрия», «Как это будет: Я Лариса Гузеева. Это „Давай поженимся!“. Ой, я же на другой программе. Цирк продолжается», — иронично написали фолловеры.