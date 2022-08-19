«Цирк продолжается»: засветившуюся на съемках «Голоса» Гузееву растоптали

Накануне стало известно о том, что 63-летняя Лариса Гузеева займет место Дмитрия Нагиева в качестве ведущей шоу «Голос». Пока сообщается о кадровых перестановках только в проекте «Голос 60+». Теперь актриса подтвердила новости, засветившись на съемках первых выпусков телепрограммы. А вот сам Нагиев хранит молчание.

«Чем я буду отличаться от Димы? Да всем», — амбициозно заявила она в соцсетях проекта.

Но подписчики ее бодрый настрой не оценили. Они раскритиковали новую ведущую, призвав вернуть должность Нагиеву. В способностях Гузевой раскрыть участников шоу пользователи откровенно сомневаются.