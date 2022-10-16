Был светлым мальчиком: как выглядел сын Яковлевой до того, как изуродовал себя тату

Единственному сыну актрисы Елены Яковлевой Денису скоро исполнится 30 лет. Молодой человек долго искал себя в жизни: в 2004 году он снялся в фильме «Тайна волчьей пасти», учился в Великобритании и в Гуманитарном институте телевидения и радиовещания, а позже увлекся культуризмом. Экспериментировал парень и со своей внешностью.

В детстве Денис был очаровательным светловолосым мальчиком и отличался естественной красотой.

Но уже в 11-м классе он решается на первую тату и набивает изображение любимого пса. Сейчас около 80% тела молодого человека покрыто татуировками, в том числе лицо. Правда, часть рисунков он все же свел.

Необычная внешность не помешала молодому человеку устроить личную жизнь. Денис был женат на студентке Виктории Мельниковой, а сейчас счастлив с девушкой по имени Светлана. Пара заботятся о котах, которых они взяли из приюта.