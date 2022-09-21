Буржуй прошел бы мимо: вы не поверите, как выглядит Дарья Повереннова в 50

Дарья Повереннова устала наблюдать в зеркале одно и то же отражение. На протяжении 15 лет артистка была блондинкой, но теперь решилась на кардинальные перемены.

Знаменитость обратилась за помощью к стилистам, которые превратили ее в жгучую брюнетку. Актриса уже успела покрасоваться перед публикой в новом образе. Повереннова засветилась в Сочи на открытии фестиваля «Новый сезон», фотографиями с которого поделилась в своих социальных сетях.

Многие не сразу поверили в то, что звезда теперь выглядит совершенно иначе. И если одним перемены во внешности Поверенной пришлись по душе, то другие раскритиковали ее имидж в пух и прах. Как считают некоторые, будучи брюнеткой артистка вряд ли заинтересовала бы Валерия Николаева, с которым она закрутила страстный роман во время съемок сериала «День рождения Буржуя».