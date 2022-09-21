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Буржуй прошел бы мимо: вы не поверите, как выглядит Дарья Повереннова в 50

21 сентября 2022 13:15
Буржуй прошел бы мимо: вы не поверите, как выглядит Дарья Повереннова в 50

Актриса изменила своему образу.

Дарья Повереннова устала наблюдать в зеркале одно и то же отражение. На протяжении 15 лет артистка была блондинкой, но теперь решилась на кардинальные перемены.

Знаменитость обратилась за помощью к стилистам, которые превратили ее в жгучую брюнетку. Актриса уже успела покрасоваться перед публикой в новом образе. Повереннова засветилась в Сочи на открытии фестиваля «Новый сезон», фотографиями с которого поделилась в своих социальных сетях.

Многие не сразу поверили в то, что звезда теперь выглядит совершенно иначе. И если одним перемены во внешности Поверенной пришлись по душе, то другие раскритиковали ее имидж в пух и прах. Как считают некоторые, будучи брюнеткой артистка вряд ли заинтересовала бы Валерия Николаева, с которым она закрутила страстный роман во время съемок сериала «День рождения Буржуя». Буржуй прошел бы мимо: вы не поверите, как выглядит Дарья Повереннова в 50

«Волосы светлые лучше», «Не могу привыкнуть, со светлым лучше и нежнее, извините», — подчеркнули пользователи Сети.

Фото: Кадр из сериала «Бригада», Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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