Брежнева шокировала народ изменениями во внешности: как будто другой человек (фото)

Вера Брежнева после продолжительной паузы выпустила новую песню и клип. Артистка шокировала поклонников сменой образа.

У видео «Такие мы люди» около 130 000 просмотров на видеохостинге. Как сообщила певица, песня стала отражением изменений, произошедших в ней за минувший год, и напоминанием о том, что суперсила кроется в самих людях.

Судя по внешнему виду артистки, изменения значительны. Исполнительница избавилась от белокурых локонов и сексуальных нарядов. В клипе она предстает брюнеткой с короткой стрижкой и минимумом косметики. В качестве наряда выбран свободного кроя комбинезон и футболка.

«Просто невероятно крутые песня и клип», «Ваша лучшая работа, я приятно удивлен», «Искренняя, человечная и очень теплая. Спасибо за вашу светлую энергетику», — писали в комментариях под музыкальным видео. Многие добавили, что послушали трек не один раз. Другие комментаторы удивились переменам в имидже и пришли к выводу, что новая Вера Брежнева не похожа на себя настоящую.