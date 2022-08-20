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Боль утраты: почему Шариков из «Собачьего сердца» так и не женился во второй раз

20 августа 2022 08:00
Боль утраты: почему Шариков из «Собачьего сердца» так и не женился во второй раз

Владимир Толоконников много лет был верен одной женщине.

Чаще всего считается, что исполнитель одной роли — клеймо для актера. Однако, вжившийся в образ Шарикова в фильме «Собачье сердце» Владимир Толоконников считает иначе. Всю свою жизнь талантливый артист положил на благо семейного счастья.

В браке с учителем физики Надеждой Березовской Толоконников прожил без малого треть века. Супруга родила актеру двух сыновей, а артист мечтал, чтобы жена была счастливой. Правда, это не мешало Толоконникову заглядываться и на других женщин.

Внезапная смерть супруги оборвала белую полосу в жизни артиста. После кончины женщины в 2013 году найти новую любовь заслуженный артист так и не сумел.

«Я на женщин очень даже неравнодушно смотрю. Женская юбка — как знамя, за которой мужики готовы бежать сколько угодно и куда угодно. Я не ловелас, я просто люблю женский пол. А самая-самая любимая — это моя супруга», — говорил актер.

Фото: Агентство-партнер: globallookpress.com
Алина Крылова
Алина Крылова
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