Боль утраты: почему Шариков из «Собачьего сердца» так и не женился во второй раз

Владимир Толоконников много лет был верен одной женщине.

Чаще всего считается, что исполнитель одной роли — клеймо для актера. Однако, вжившийся в образ Шарикова в фильме «Собачье сердце» Владимир Толоконников считает иначе. Всю свою жизнь талантливый артист положил на благо семейного счастья.

В браке с учителем физики Надеждой Березовской Толоконников прожил без малого треть века. Супруга родила актеру двух сыновей, а артист мечтал, чтобы жена была счастливой. Правда, это не мешало Толоконникову заглядываться и на других женщин.

Внезапная смерть супруги оборвала белую полосу в жизни артиста. После кончины женщины в 2013 году найти новую любовь заслуженный артист так и не сумел.