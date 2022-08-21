Без слез не взглянешь: три знаменитости, которые зря «накачали» губы

Многие российские знаменитости не проходят мимо пластической хирургии. Артистки не боятся экспериментировать со своей внешностью, однако далеко не у всех преображения проходят по запланированному сценарию.

Как уверены пользователи сети, Маша Распутина не справилась с увеличением губ. Певица уже давно прошла через серию процедур, однако результат вряд ли можно назвать удовлетворительным. Дело в том, что знаменитость настолько сильно увеличила размер губ, что они стали ее визитной карточкой и привлекают внимание сильнее ее творчества.

Подобная история сложилась и у Елены Прокловой. Знаменитость решила несколько лет назад преобразиться, но, по мнению фанатов, переоценила свои силы. В итоге теперь артистка выглядит весьма неестественно, и ее пластика заметна невооруженным взглядом.

Также с критикой фанатов столкнулась и Юлия Волкова. Бывшая участница «Тату» настолько сильно изменила свою внешность, что в девушке теперь едва можно узнать знаменитую исполнительницу. Как уверены поклонники, певица до сих пор не останавливается и регулярно увеличивает губы.

Подобные операции приводят к осуждению артисток подписчиками. В социальных сетях знаменитостей можно встретить десятки комментариев, в которых фанаты призывают Проклову, Распутину и Волкову перестать проходить через процедуры, однако те, судя по продолжающимся преображениям, не прислушиваются к мнению публики.