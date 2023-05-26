Баталов в гробу перевернулся: суд над Дрожжиной закончился так, как никто не ожидал

В Москве наконец-то вынесли долгожданный приговор по делу о мошенничестве с наследством Алексея Баталова. Юриста Михаила Цивина и нотариуса Дмитрия Бублия приговорили к пяти годам колонии общего режима. А вот Наталье Дружинной повезло больше. Актриса получила четыре года условно с испытательным сроком в течение четырех лет, хотя изначально ей грозила тюрьма.

Виновным также предстоит выплатить моральный вред потерпевшим и возместить процессуальные издержки. Напоминаем, что артистке и ее подельникам удалось обманным путем завладеть не только недвижимостью народного любимца, но и деньгами его семьи. Аферисты воспользовались тем, что у 52-летней дочери актера Марии Баталовой с рождения диагностировано ДЦП. Дрожжина убедила женщину и ее родственников, что будет до конца своих дней содержать бедняжку. Она вместе с сообщниками принудила родных Баталова подписать множество документов и заполучила таким образом многомиллионное наследство.

Дрожжина, Цивин и Бублий называют это дело сфабрикованным. У них есть 15 дней, чтобы обжаловать приговор, пишет «Московский комсомолец».