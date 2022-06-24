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Баснословные сбережения и недвижимость за границей: вот что оставил семье Шатунов

24 июня 2022 17:05
Баснословные сбережения и недвижимость за границей: вот что оставил семье Шатунов

Музыкант смог обеспечить безбедное будущее своим родственникам.

Наследство Юрия Шатунова исчисляется сотнями миллионов рублей. Музыкант оставил родным не только сбережения, но и недвижимость в России и Германии.

Прославленный музыкант за годы своей карьеры смог заработать весьма большое состояние. Во владении артиста была квартира в столице на Кантемировской улице. Музыкант редко появлялся в этом доме, ведь часто был на концертах, а в последние годы и вовсе переехал в Германию. При этом, как утверждают эксперты, подобное жилье в этом же доме стоит 11 млн рублей. Также у артиста есть и загородный дом в Сочи, который он приобрел для себя и своей семьи. Последние годы особняк не использовался, ведь артист предпочитал снимать номера в гостиницах, а стоимость дома оценивается в 25 млн рублей.

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Кроме того, как пишет «Комсомольская правда», Шатунов приобрел дома и в Германии, где жил вместе со своей семьей. Музыкант купил участок в элитном коттеджном поселке. Как уверяют друзья артиста, жилье обошлось певцу в 3,5 млн рублей, а внутри дома можно найти даже звукозаписывающую студию. Также артист оставил своим родным и многочисленные сбережения.

Отметим, что все состояние Шатунова между собой разделят три его наследника первой очереди: супруга Светлана и дети, Эстелла и Дэннис.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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