Басков втайне от матери сдал ДНК-тест: результаты наделали много шума

В жизни Николая Баскова закипели нешуточные страсти. Случившееся с артистом вполне сгодится для сюжета мыльной оперы. Знаменитости пришлось усомниться в том, что он сын своих родителей.

Руку к этому приложил Андрей Малахов. В программу ведущего обратилась жительница Оренбургской области, заявившая, что звездный блондин — один из ее двойняшек. Женщина отказывалась верить, что ее сын погиб в родильном доме. К тому же Басков оказался полной копией ее выжившего наследника и своего предполагаемого брата.

Чтобы развеять все сомнения, исполнитель согласился пройти ДНК-тест. Как признался певец, своей матери Елене Басковой он об этом не сообщил.

«Я думаю, мама поймет то благое дело, которое я сделал для этой семьи», — заявил музыкант в шоу «Пусть говорят».

Что касается результата экспертизы, то он оказался отрицательным. Между тем Басков выразил надежду на то, что настоящий сын героини передачи непременно найдется.