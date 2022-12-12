Басков раскрыл причину пугающих изменений во внешности: посочувствует каждый

Николай Басков не смог проигнорировать слухи о собственном здоровье. Ранее в Сеть слили видео, сделанное во время записи одного из новогодних концертов, после чего все заговорили о том, что певец не может самостоятельно ходить. К тому же в последнее время его внешний вид оставляет желать лучшего: звездный блондин заметно поправился, со стороны кажется уставшим, отечным и больным.

Несмотря на это, исполнитель часто показывается на публике. На днях он прибыл на «ВТБ Арену», чтобы вот уже в 20-й раз получить главную музыкальную премию «Золотой граммофон». Тенор пообщался с журналистами, которым раскрыл главную причину своего недомогания и пугающих изменений во внешности.

«Я после операции. Порваны связки, ногу оперировали», — цитирует слова знаменитости издание «Комсомольская правда ». Кроме того, артист подчеркнул, что сплетники приписали ему множество самых разных болезней, но их домыслы не соответствуют действительности. «Я здоров, просто была небольшая травма», — отметил Басков. Что же касается своего одутловатого лица, то музыкант уточнил, что действительно страдал от отеков, когда в его организме шел воспалительный процесс. В любом случае, по уверению звезды, все эти проблемы остались в прошлом.