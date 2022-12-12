Басков раскрыл причину пугающих изменений во внешности: посочувствует каждый
Артист оказался на операционном столе.
Николай Басков не смог проигнорировать слухи о собственном здоровье. Ранее в Сеть слили видео, сделанное во время записи одного из новогодних концертов, после чего все заговорили о том, что певец не может самостоятельно ходить. К тому же в последнее время его внешний вид оставляет желать лучшего: звездный блондин заметно поправился, со стороны кажется уставшим, отечным и больным.
Несмотря на это, исполнитель часто показывается на публике. На днях он прибыл на «ВТБ Арену», чтобы вот уже в 20-й раз получить главную музыкальную премию «Золотой граммофон». Тенор пообщался с журналистами, которым раскрыл главную причину своего недомогания и пугающих изменений во внешности.
«Я после операции. Порваны связки, ногу оперировали», — цитирует слова знаменитости издание «Комсомольская правда». Кроме того, артист подчеркнул, что сплетники приписали ему множество самых разных болезней, но их домыслы не соответствуют действительности. «Я здоров, просто была небольшая травма», — отметил Басков. Что же касается своего одутловатого лица, то музыкант уточнил, что действительно страдал от отеков, когда в его организме шел воспалительный процесс. В любом случае, по уверению звезды, все эти проблемы остались в прошлом.