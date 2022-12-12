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Басков раскрыл причину пугающих изменений во внешности: посочувствует каждый

12 декабря 2022 14:00
Басков раскрыл причину пугающих изменений во внешности: посочувствует каждый

Артист оказался на операционном столе.

Николай Басков не смог проигнорировать слухи о собственном здоровье. Ранее в Сеть слили видео, сделанное во время записи одного из новогодних концертов, после чего все заговорили о том, что певец не может самостоятельно ходить. К тому же в последнее время его внешний вид оставляет желать лучшего: звездный блондин заметно поправился, со стороны кажется уставшим, отечным и больным.

Несмотря на это, исполнитель часто показывается на публике. На днях он прибыл на «ВТБ Арену», чтобы вот уже в 20-й раз получить главную музыкальную премию «Золотой граммофон». Тенор пообщался с журналистами, которым раскрыл главную причину своего недомогания и пугающих изменений во внешности.

«Я после операции. Порваны связки, ногу оперировали», — цитирует слова знаменитости издание «Комсомольская правда». Кроме того, артист подчеркнул, что сплетники приписали ему множество самых разных болезней, но их домыслы не соответствуют действительности. «Я здоров, просто была небольшая травма», — отметил Басков. Что же касается своего одутловатого лица, то музыкант уточнил, что действительно страдал от отеков, когда в его организме шел воспалительный процесс. В любом случае, по уверению звезды, все эти проблемы остались в прошлом.

Фото: Кадр из программы «Жизнь и судьба»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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