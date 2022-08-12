Ахнули все: актриса, сыгравшая Бабу Ягу в фильме про Машу и Витю, шокировала народ

Валентина Кособуцкая стала известной благодаря своей яркой роли в советской ленте «Новогодние приключения Маши и Вити». Зрители были в восторге от запоминающейся злодейки, однако это оказалась самая яркая роль в карьере характерной актрисы. Многие поклонники уверены: Кособуцкая давно перестала сниматься в кино и ушла на пенсию, однако, как выяснилось, это совсем не так.

После Маши и Вити звезда экрана приняла участие еще в нескольких нашумевших фильмах. Например, «Труффальдино из Бергамо» занял почетное место в ее фильмографии. При этом 74-летняя актриса продолжает до сих пор сниматься в кино, в 2020 году вышел мини-сериал «Проклятие брачного договора» с ней в одной из ролей второго плана. Зрители признаются: они далеко не всегда узнают в артистке ту самую Бабу-Ягу, которая пугала многих в детстве.

Не забывает артистка и про театр. Как пишут пользователи портала Pikabu.ru, актриса долгие годы служит на сцене Театра музыкальной комедии в Санкт-Петербурге. За годы работы она воплотила десятки ролей, а среди зрителей немало поклонников, которые приходят в театр исключительно ради ее игры.