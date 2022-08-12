«Абсолютно сумасшедшие»: Пересильд ошеломила народ неожиданной выходкой

Юлия Пересильд вот уже несколько недель наслаждается отпуском на греческом Крите. Как оказалось, артистка не только купается в море, но и изучает остров, а порой выбирает весьма экстремальные развлечения. При этом в подобном досуге также принимают участие ее дочери, Анна и Мария.

Как рассказала актриса в своих социальных сетях, не так давно она с наследницами решилась на весьма смелое приключение. Пересильд предпочла не рассказывать подробности мероприятия, однако отметила, что это точно останется в памяти ее дочек.

«Мы с моими девчонками абсолютно сумасшедшие! Мы любим приключения!» — пишет знаменитость.

Пользователи сети не оставили без внимания признания Пересильд. Многие осудили артистку за излишнюю предприимчивость: по мнению фанатов, актриса полюбила экстрим после полета в космос и теперь пытается приучить к этому своих дочерей.