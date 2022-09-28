5 причин, почему актеров в советских фильмах так часто переозвучивали

Менять голоса актеров советским режиссерам приходилось не раз и не два.

В советском кино была нередкой ситуация, когда актеров на уже сыгранные или утвержденные роли приходилось переозвучивать. Они получали голоса коллег. Делали это режиссеры по целому ряду обстоятельств.

Самой очевидной из причин, конечно же, являлся акцент исполнителя. Скажем, польская артистка Барбара Брыльска в «Иронии судьбы», хотя и знала русский на достаточном уровне, но звучала все равно не как советская учительница. Именно поэтому говорит за нее в кадре Валентина Талызина, а поет — Алла Пугачева.

Еще один повод для переозвучки — неопытность исполнителя. Так, 15-летнюю Анастасию Вертинскую на съемках «Алых парусов» из-за чрезмерной юности актрисы озвучивала опытная Алла Гуляева.

Бывали случаи, когда голос героя не попадал в его типаж. Например, Леонид Гайдай в «Бриллиантовой руке» не дал Светлане Светличной озвучить свою героиню, потому что счел, что ее голос недостаточно эротичен.

Четвертая причина — это дефект речи актера. Как вспоминал Георгий Юнгвальд-Хилькевич, именно из-за него он не дал Игорю Старыгину озвучить роль Арамиса, чтобы не разрушать образ самого утонченного из мушкетеров. В итоге весь фильм за Арамиса говорил другой Игорь — Ясулович.

Наконец, могли случиться и вынужденные обстоятельства. Например, героя Жигунова в «Гардемаринах» озвучивал Олег Меньшиков, потому что сам Жигунов в это время из-за полученного на съемочной площадке ранения лежал в госпитале.