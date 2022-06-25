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Киноафиша Статьи 4 самых красивых женщины Зодиака: есть ли среди них ваш знак?

4 самых красивых женщины Зодиака: есть ли среди них ваш знак?

25 июня 2022 07:00
4 самых красивых женщины Зодиака: есть ли среди них ваш знак?

Кто в гороскопе всех милее?

"Красота – страшная сила", – кажется, нет на свете ни одного человека, который не слышал бы эту фразу. Возможно, она звучит несколько иронично, однако трудно спорить с тем фактом, что красивые люди быстрее завоевывают внимание окружающих, располагают к себе и вызывают желание общаться с ними как можно чаще. Астрологи рассказали, за представительницами каких знаков зодиака поклонники ходят по пятам – а все потому, что звезды наделили их необыкновенной привлекательностью и очарованием.

Лев

Женщины-Львицы определенно пришли в этот мир для того, чтобы им править. Рожденным под огненным знаком достаточно одного томного взгляда, одного движения ресниц, чтобы окружающие засуетились и бросились выполнять их каприз.

Львицы тщательно следят за собой и за своим имиджем – не только потому, что они все время на виду, но и потому, что им нравится заботиться о своем внешнем виде, ловить в зеркале великолепное отражение.

Также неповторимый шарм этим женщинам добавляет их уверенность в себе.

Стрелец

Представительницы этого огненного знака своим обаянием наповал сражают окружающих. Очарование Стрельцов заключается в их естественности – чаще всего им не нужно прибегать ни к каким ухищрениям, услугам косметологов и стилистов, чтобы выглядеть привлекательно. Надень на них мешок от картошки – кажется, они и в этом нелепом одеянии будут блистать и собирать комплименты.

Сила Стрельцов – в их легком отношении к жизни. Поэтому их глаза сияют, а кожа светится.

Скорпион

Трудно вообразить себе более притягательную и манкую женщину, чем та, что появилась на свет под знаком Скорпиона. Она излучает такое очарование, что мужчины слетаются на его свет, словно мотыльки на яркое пламя.

В представительницах водного знака есть загадка, тайна, которую окружающим не терпится разгадать.

Однако женщина-Скорпион не торопится раскрывать свои карты, и игра, в которую она предлагает сыграть, лишь сильнее разжигает интерес.

Рыбы

Мечтательные Рыбки похожи на принцесс из старинных сказок – они добры, сострадательны, наделены целым рядом талантов.

Рядом с этими привлекательными и хрупкими барышнями мужчины чувствуют себя настоящими рыцарями, готовыми сражаться за один только благосклонный взгляд.

Женщина, родившаяся под знаком Рыб, способна превратить свою жизнь и жизнь своего избранника в волшебное приключение, и разве найдется кто-нибудь, кто сможет отказаться от такого сокровища?

Елена Королева
Елена Королева
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