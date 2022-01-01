В 2018 году историю величайших войн мы вновь будем изучать по новинкам кинематографа – как отечественного, так и мирового. В этом году кинопрокат порадует зрителей такими интересными проектами, как «Собибор» с Константином Хабенским, «Кавалерия» с Крисом Хемсвортом, «Темные времена» с Гэри Олдманом. «Киноафиша» рекомендует самые ожидаемые фильмы на военную тематику, премьера которых запланирована на 2018 год.

Кавалерия

Крис Хемсворт благодаря роли Тора в киновселенной Marvel превратился в одного из самых востребованных актеров Голливуда, и в 2018 году его можно будет увидеть не только в очередном супергеройском блокбастере, но и в фильме куда более «взрослом». Военная драма «Кавалерия», основанная на реальных событиях, рассказывает историю самого первого отряда спецназа, который отправился в Афганистан сразу же после терактов 11 сентября. На собственном опыте американцам предстоит выяснить, что военные действия в условиях афганской пустыни и борьба с Талибаном – кампания куда более сложная и опасная, чем представлялось им из-за океана.

Рубеж

После «Притяжения» в отечественном кинематографе, похоже, набирает популярность новый жанр – фантастического боевика. В приключенческой картине «Рубеж» столкнуться с фантастическим и необъяснимым предстоит Павлу Прилучному, который играет роль Михаила – главного героя, в жизни которого есть абсолютно все, кроме любви. Впрочем, и любовь в жизни Михаила скоро появляется – но, как это часто бывает, ради счастливого финала герою придется пройти множество испытаний. Получив возможность перемещаться во времени, Михаил вынужден принять участие в опаснейшем экзистенциальном квесте, чтобы не сойти с ума и остаться в привычной реальности.

Танкисты

Отечественный кинематограф продолжает «коллекционировать» исторические драмы, которые, без преувеличения, у наших режиссеров действительно получаются исключительно достойными. Как раз ко Дню защитника отечества в прокат выходят «Танкисты» - военно-историческая драма, основанная на реальных событиях и повествующая о героическом подвиге солдата, командира танка и его экипажа, который в неравном бою одержал невероятную победу над многократно превосходящими силами врага.

Собибор

Еще одна историческая драма, основанная на реальных событиях, действие которой разворачивается в годы Второй мировой войны. Местом действия становится нацистский «лагерь смерти» Собибор, расположенный в Польше. Главный герой «Собибора», Александр Печерский, вопреки всему каким-то чудом всего за 3 недели организует восстание заключенных лагеря и вместе с сотнями пленных бежит, спасаясь от эсэсовцев в партизанском отряде. «Собибор» интригует звездным кастом: главные роли в фильме сыграли Константин Хабенский, звезда «Горца» Кристофер Ламберт и Мария Кожевникова.

Темные времена

Задолго до того, как «Темные времена» вышли в прокат, фильму и лично Гэри Олдману прочили как минимум номинацию на «Оскар» 2018, а то и статуэтку – поскольку как раз такие фильмы, крепкие исторические драмы, Киноакадемия, как известно, ценит больше других картин. В «Темных временах» Олдман изменился до неузнаваемости, перевоплотившись в Уинстона Черчилля – знаменитого политика, чуть ли не в одиночку переломившего судьбу Великобритании в эпоху Второй мировой войны.

Т-34

Пожалуй, ни один другой жанр не удается отечественным кинематографистам так хорошо, как жанр военной драмы, и в 2018 году зрителей порадует очередная такая картина – «Т-34», действие которой разворачивается в годы Великой отечественной войны. В центре истории, растянувшейся на несколько военных лет – вчерашний курсант Ивушкин, который вступает в неравный бой против танкового аса Ягера и, вопреки всему, выигрывает это сражение. Однако судьба вновь проверяет Ивушкина спустя несколько лет, когда в 1944 году оказавшийся в плену герой снова сталкивается с уже знакомым врагом, а его легендарный Т-34 – с устрашающим Ягером.

Оверлорд

Очень интересный «гибрид» сразу нескольких жанров, «Оверлорд» начинается как обычный, казалось бы, фантастический боевик, постепенно перерастая в полноценный качественный хоррор. В центре истории – два десантника, которые оказываются в тылу врага после падения самолета и неожиданно выясняют, что сражаются они не только против фашистских войск, но и против сверхъестественных сил, которые являются результатом секретного нацистского эксперимента.