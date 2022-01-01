Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Подборки фильмов в прокате Самые ожидаемые военные фильмы 2018

Самые ожидаемые военные фильмы 2018

В 2018 году историю величайших войн мы вновь будем изучать по новинкам кинематографа – как отечественного, так и мирового. В этом году кинопрокат порадует зрителей такими интересными проектами, как «Собибор» с Константином Хабенским, «Кавалерия» с Крисом Хемсвортом, «Темные времена» с Гэри Олдманом. «Киноафиша» рекомендует самые ожидаемые фильмы на военную тематику, премьера которых запланирована на 2018 год.

Оверлорд
Оверлорд
боевик 2018, Великобритания
7.0
Кавалерия
Кавалерия
драма, военный 2018, США
6.0
Рубеж
Рубеж
фантастика, исторический, приключения 2017, Россия
6.0
Собибор
Собибор
военный, драма 2018, Россия
7.0
Балканский рубеж
Балканский рубеж
боевик, драма, военный 2019, Россия / Сербия
7.0
Несокрушимый
Несокрушимый
военный, драма 2018, Россия
7.0
Темные времена
Темные времена
драма, военный, исторический 2017, Великобритания
7.0
Т-34
Т-34
военный, боевик, приключения 2018, Россия
8.0

Кавалерия

Крис Хемсворт благодаря роли Тора в киновселенной Marvel превратился в одного из самых востребованных актеров Голливуда, и в 2018 году его можно будет увидеть не только в очередном супергеройском блокбастере, но и в фильме куда более «взрослом». Военная драма «Кавалерия», основанная на реальных событиях, рассказывает историю самого первого отряда спецназа, который отправился в Афганистан сразу же после терактов 11 сентября. На собственном опыте американцам предстоит выяснить, что военные действия в условиях афганской пустыни и борьба с Талибаном – кампания куда более сложная и опасная, чем представлялось им из-за океана.

Рубеж

После «Притяжения» в отечественном кинематографе, похоже, набирает популярность новый жанр – фантастического боевика. В приключенческой картине «Рубеж» столкнуться с фантастическим и необъяснимым предстоит Павлу Прилучному, который играет роль Михаила – главного героя, в жизни которого есть абсолютно все, кроме любви. Впрочем, и любовь в жизни Михаила скоро появляется – но, как это часто бывает, ради счастливого финала герою придется пройти множество испытаний. Получив возможность перемещаться во времени, Михаил вынужден принять участие в опаснейшем экзистенциальном квесте, чтобы не сойти с ума и остаться в привычной реальности.

Танкисты

Отечественный кинематограф продолжает «коллекционировать» исторические драмы, которые, без преувеличения, у наших режиссеров действительно получаются исключительно достойными. Как раз ко Дню защитника отечества в прокат выходят «Танкисты» - военно-историческая драма, основанная на реальных событиях и повествующая о героическом подвиге солдата, командира танка и его экипажа, который в неравном бою одержал невероятную победу над многократно превосходящими силами врага.

Собибор

Еще одна историческая драма, основанная на реальных событиях, действие которой разворачивается в годы Второй мировой войны. Местом действия становится нацистский «лагерь смерти» Собибор, расположенный в Польше. Главный герой «Собибора», Александр Печерский, вопреки всему каким-то чудом всего за 3 недели организует восстание заключенных лагеря и вместе с сотнями пленных бежит, спасаясь от эсэсовцев в партизанском отряде. «Собибор» интригует звездным кастом: главные роли в фильме сыграли Константин Хабенский, звезда «Горца» Кристофер Ламберт и Мария Кожевникова.

Темные времена

Задолго до того, как «Темные времена» вышли в прокат, фильму и лично Гэри Олдману прочили как минимум номинацию на «Оскар» 2018, а то и статуэтку – поскольку как раз такие фильмы, крепкие исторические драмы, Киноакадемия, как известно, ценит больше других картин. В «Темных временах» Олдман изменился до неузнаваемости, перевоплотившись в Уинстона Черчилля – знаменитого политика, чуть ли не в одиночку переломившего судьбу Великобритании в эпоху Второй мировой войны.

Т-34

Пожалуй, ни один другой жанр не удается отечественным кинематографистам так хорошо, как жанр военной драмы, и в 2018 году зрителей порадует очередная такая картина – «Т-34», действие которой разворачивается в годы Великой отечественной войны. В центре истории, растянувшейся на несколько военных лет – вчерашний курсант Ивушкин, который вступает в неравный бой против танкового аса Ягера и, вопреки всему, выигрывает это сражение. Однако судьба вновь проверяет Ивушкина спустя несколько лет, когда в 1944 году оказавшийся в плену герой снова сталкивается с уже знакомым врагом, а его легендарный Т-34 – с устрашающим Ягером.

Оверлорд

Очень интересный «гибрид» сразу нескольких жанров, «Оверлорд» начинается как обычный, казалось бы, фантастический боевик, постепенно перерастая в полноценный качественный хоррор. В центре истории – два десантника, которые оказываются в тылу врага после падения самолета и неожиданно выясняют, что сражаются они не только против фашистских войск, но и против сверхъестественных сил, которые являются результатом секретного нацистского эксперимента.

 

 

Другие подборки
На языке оригинала с субтитрами 110 фильмов
В кино с детьми на выходных! 4 фильма
Ужасы перед сном 19 фильмов
Кино прошлого века 58 фильмов
Кино с Оскаром 13 фильмов
Российское кино 50 фильмов
Все подборки
Related video
Пошла с протянутой рукой не ради хайпа: Дана Борисова выступила с заявлением
От принца Гарри ни на шаг: засветившуюся на публике Меган Маркл вывели на чистую воду
4 способа вычислить, что мужчина-Скорпион вам изменяет
«Узнать невозможно»: вот как выглядела Бабкина до пластики
От заграничных курортов отказался: покинувший столицу Лазарев вышел на связь
За спиной Муцениеце: вскрылась правда о романе Прилучного
«Единственное, что спасает»: главная сваха раскрыла правду о своем положении
Названы 3 знака Зодиака, которым в 2022 году все будут завидовать
«В корыстных интересах»: неприглядный поступок Галкина предали огласке
«Пытается держать удар»: о связи Лепса с бывшей женой заговорили близкие
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Приложение киноафиши