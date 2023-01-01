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Скоро в прокате "Солдат"
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Подборки фильмов в прокате
Что смотреть в кино в сентябре?
Что смотреть в кино в сентябре?
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого сентября!
Я делаю шаг
драма, мелодрама
2023, Россия
0.0
Билеты
Нейросеть
ужасы
2022, Бельгия / Франция
5.0
Билеты
Праздники
комедия
2023, Россия
0.0
Билеты
После. Навсегда
драма
2023, США
9.0
Билеты
Дозор Джунглей: Кругосветка
приключения, анимация
2023, Франция
5.0
Билеты
Париж. Всё включено
комедия
2023, Бельгия / Франция
5.0
Билеты
Искусство по понятиям
триллер
2023, США
0.0
Билеты
Неудержимые 4
боевик, приключения, триллер
2023, США
0.0
Билеты
Монстр и маги синих морей
приключения, анимация, комедия
2022, Китай
6.0
Билеты
1993
драма
2023, Россия
0.0
Билеты
Догмен
драма
2023, Франция
0.0
Билеты
Великая ирония
комедия, драма, мелодрама, триллер
2023, Франция / США
0.0
Билеты
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