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Что смотреть в кино в сентябре?

Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого сентября!

Я делаю шаг
Я делаю шаг
драма, мелодрама 2023, Россия
0.0
Билеты
Нейросеть
Нейросеть
ужасы 2022, Бельгия / Франция
5.0
Билеты
Праздники
Праздники
комедия 2023, Россия
0.0
Билеты
После. Навсегда
После. Навсегда
драма 2023, США
9.0
Билеты
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
приключения, анимация 2023, Франция
5.0
Билеты
Париж. Всё включено
Париж. Всё включено
комедия 2023, Бельгия / Франция
5.0
Билеты
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
триллер 2023, США
0.0
Билеты
Неудержимые 4
Неудержимые 4
боевик, приключения, триллер 2023, США
0.0
Билеты
Монстр и маги синих морей
Монстр и маги синих морей
приключения, анимация, комедия 2022, Китай
6.0
Билеты
1993
1993
драма 2023, Россия
0.0
Билеты
Догмен
Догмен
драма 2023, Франция
0.0
Билеты
Великая ирония
Великая ирония
комедия, драма, мелодрама, триллер 2023, Франция / США
0.0
Билеты
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