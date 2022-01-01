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Что посмотреть в ноябре?

Киноафиша.Инфо рекомендует спрятаться от ноябрьской промозглой погоды в уютных залах кинотеатров. Повезло, что последний осенний месяц богат на самые яркие премьеры!

7 ноября в прокат выходит «Доктор Сон» - сиквел культового фильма Стэнли Кубрика «Сияние» и экранизация одноименного романа Стивена Кинга. Повзрослевший Дэнни Торранс знакомится с такой же «сияющей» девочкой, как и он. Вместе они противостоят энергетическим вампирам, которые охотятся за одаренными детьми.

Еще один мистический проект, но уже отечественного производства, стартует в кинотеатрах с 7 ноября. Сюжет картины «Девятая» перенесет зрителей в Петербург XIX века, где герой Евгения Цыганова расследует серию загадочных убийств.

14 ноября состоится премьера новых «Ангелов Чарли», ремейка одноименного сериала 1970-х гг. и дилогии МакДжи. Отважные героини Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Эллы Балински будут обеспечивать безопасность своих клиентов по всему миру.

Также с 14 ноября на больших экранах увидим реальную историю о противостояния двух автомобильных гигантов - «FORD против FERRARI». Главные роли в масштабном проекте сыграли Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл.

С 21 ноября не пропустите выход двух российских новинок! Мелодрама «Давай разведемся» завоевала Приз зрительских симпатий на «Кинотавре». Успешный врач в исполнении Анны Михалковой узнает об измене мужа, но намерена вернуть его в лоно семьи всеми возможными способами.

Долгожданный фантастический экшн Егора Баранова «Аванпост» расскажет о чудовищной аномалии, лишившей жизни миллионы человек. Избранные остались в «круге жизни», но и его защита вот-вот падет.

В конце ноября у всех родителей появится прекрасный повод сводить детей в кино. С 28 ноября в прокате - «Холодное сердце 2», продолжение оскароносного мультфильма о приключениях сестер Анны и Эльзы и их преданных друзей – Кристофа, Свена и Олафа.

Всем любителям криминальных комедий в стиле Гая Ричи рекомендуем посмотреть новое творение Райана Джонсона - «Достать ножи». Помимо захватывающего сюжета здесь еще и отличный актерский состав – Дэниел Крэйг, Крис Эванс, Джейми Ли Кертис, Майкл Шеннон и Ана де Армас. В кино с 28 ноября.

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Доктор Сон
Доктор Сон
мистика, ужасы 2019, США
8.0
Девятая
Девятая
триллер, драма, боевик, детектив 2019, Россия
6.0
Ангелы Чарли
Ангелы Чарли
боевик, комедия 2019, США
6.0
Аванпост
Аванпост
фантастика, триллер 2019, Россия
5.0
FORD против FERRARI
FORD против FERRARI
биография, драма, спорт 2019, США
8.0
Давай разведемся
Давай разведемся
комедия 2019, Россия
6.0
Холодное сердце 2
Холодное сердце 2
анимация, семейный, детский 2019, США
8.0
Достать ножи
Достать ножи
детектив, драма, криминал, комедия 2019, США
8.0
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