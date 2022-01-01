Что посмотреть в ноябре?

Киноафиша.Инфо рекомендует спрятаться от ноябрьской промозглой погоды в уютных залах кинотеатров. Повезло, что последний осенний месяц богат на самые яркие премьеры!

7 ноября в прокат выходит «Доктор Сон» - сиквел культового фильма Стэнли Кубрика «Сияние» и экранизация одноименного романа Стивена Кинга. Повзрослевший Дэнни Торранс знакомится с такой же «сияющей» девочкой, как и он. Вместе они противостоят энергетическим вампирам, которые охотятся за одаренными детьми.

Еще один мистический проект, но уже отечественного производства, стартует в кинотеатрах с 7 ноября. Сюжет картины «Девятая» перенесет зрителей в Петербург XIX века, где герой Евгения Цыганова расследует серию загадочных убийств.

14 ноября состоится премьера новых «Ангелов Чарли», ремейка одноименного сериала 1970-х гг. и дилогии МакДжи. Отважные героини Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Эллы Балински будут обеспечивать безопасность своих клиентов по всему миру.

Также с 14 ноября на больших экранах увидим реальную историю о противостояния двух автомобильных гигантов - «FORD против FERRARI». Главные роли в масштабном проекте сыграли Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл.

С 21 ноября не пропустите выход двух российских новинок! Мелодрама «Давай разведемся» завоевала Приз зрительских симпатий на «Кинотавре». Успешный врач в исполнении Анны Михалковой узнает об измене мужа, но намерена вернуть его в лоно семьи всеми возможными способами.

Долгожданный фантастический экшн Егора Баранова «Аванпост» расскажет о чудовищной аномалии, лишившей жизни миллионы человек. Избранные остались в «круге жизни», но и его защита вот-вот падет.

В конце ноября у всех родителей появится прекрасный повод сводить детей в кино. С 28 ноября в прокате - «Холодное сердце 2», продолжение оскароносного мультфильма о приключениях сестер Анны и Эльзы и их преданных друзей – Кристофа, Свена и Олафа.

Всем любителям криминальных комедий в стиле Гая Ричи рекомендуем посмотреть новое творение Райана Джонсона - «Достать ножи». Помимо захватывающего сюжета здесь еще и отличный актерский состав – Дэниел Крэйг, Крис Эванс, Джейми Ли Кертис, Майкл Шеннон и Ана де Армас. В кино с 28 ноября.

Билеты на лучшие места уже продаже!