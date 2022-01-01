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Что смотреть в кино в ноябре?
Что смотреть в кино в ноябре?
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого ноября!
Петр I: Последний царь и первый император
исторический, документальный
2022, Россия
0.0
Любовники
комедия, мелодрама
2022, Россия
0.0
В эфире
триллер
2022, США
0.0
Волшебники
фэнтези, детский
2022, Россия
0.0
По-мужски
драма, триллер
2022, Россия
0.0
Честный развод 2
комедия
2022, Россия
0.0
Не дыши: Начало
триллер
2022, США
5.0
Подстава
боевик, криминал, триллер
2022, США
4.0
Слон
триллер, драма
2022, Россия
0.0
Чинк: Хвостатый детектив
комедия, приключения, детектив, семейный
2022, Россия
0.0
Нитрам
триллер
2021, Австралия
6.0
Корабль в Пусан
боевик, криминал, фантастика
2022, Корея
7.0
Царство против разбойников
анимация
2022, Россия
0.0
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10 фильмов
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67 фильмов
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