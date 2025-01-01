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Киноафиша Москвы
Подборки фильмов в прокате
Что смотреть в кино в ноябре?
Что смотреть в кино в ноябре?
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого ноября!
Веном: Последний танец
боевик, приключения, фантастика
2024, США
7.0
Билеты
Любовь Советского Союза
мелодрама, драма
2023, Россия
6.0
Билеты
Новый год в Берёзовке
комедия, семейный
2024, Россия
7.0
Билеты
Отец года
комедия, драма
2024, США
6.0
Билеты
Еретик
ужасы, триллер
2024, США
6.0
Билеты
Хищные земли
боевик, фантастика, триллер
2024, США
5.0
Билеты
Зять
комедия, драма, мелодрама
2024, Россия
5.0
Билеты
Конклав
триллер
2024, Великобритания / США
7.0
Билеты
Гладиатор 2
боевик, приключения, драма
2024, США
7.0
Билеты
Приключения Паддингтона 3
приключения, анимация, комедия
2024, Франция / США
7.0
Билеты
Один день в Стамбуле
комедия
2024, Россия
5.0
Билеты
Злая: Сказка о ведьме Запада
мюзикл, фэнтези, мелодрама
2024, США
7.0
Билеты
За слова отвечаю
драма, комедия
2024, Россия
6.0
Билеты
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