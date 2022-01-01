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Скоро в прокате "Держать удар"
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Что посмотреть в мае в кино?
Что посмотреть в мае в кино?
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого мая!
Прабабушка легкого поведения. Начало
комедия
2021, Россия
5.0
Форсаж 9
боевик, криминал
2021, США
7.0
Кролик Питер 2
семейный, приключения
2021, США
7.0
Зверокрекеры
анимация, семейный, детский
2017, США / Испания / Корея
6.0
Восемь сотен
военный, драма
2020, Китай
7.0
Пила: Спираль
ужасы
2021, США
6.0
Ассасин. Битва миров
боевик, приключения, криминал
2021, Китай
6.0
Амнезия
боевик, криминал, детектив
2020, США
3.0
Спирит Непокорный
анимация, вестерн, приключения, семейный
2021, США
8.0
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