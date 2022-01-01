Что посмотреть в январе?

В первый день нового 2021 года состоится премьера приключенческого фэнтези «Последний богатырь: Корень зла». В продолжении семейного хита 2017 года вновь вернутся Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова и Елена Яковлева.

7 января в кинотеатрах стартует музыкальный байопик «Дэвид Боуи. Человек со звезды», посвященный британскому певцу. Актер Джонни Флинн примерил на себя образ эксцентричной мировой знаменитости.

14 января в прокате стартуют долгожданный супергеройский блокбастер, выход которого постоянно переносился из-за пандемии. Галь Гадот вновь примерит костюм принцессы Амазонок, в «Чудо-женщине: 1984» ей предстоит столкнуться с магическим артефактом, способным уничтожить Землю.

21 января не пропустите новый красочный мультфильм от Pixar. «Душа», как и все другие проекты студии, наделена особым смыслом, просмотр анимации принесет огромное удовольствие как детям, так и взрослым.

Также 21 января в прокат выйдет фильм ужасов «Астрал. Онлайн» на весьма актуальную тему. Несколько друзей, находящихся на самоизоляции, решают развлечься и вызывать духа по сеансу видеосвязи. Но интернет-шутка заканчивается печально, когда герои начинают сталкиваться с кошмарами в реальной жизни.

Фантастический боевик «Охотник на монстров» выйдет 28 января. Героиня Миллы Йовович отчаянно сражается со злобными существами из параллельного мира и пытается вернуть домой.

Всем ценителям черного юмора рекомендуем посмотреть криминальную комедию «Дать дуба в округе Юба». Добропорядочная домохозяйка, чей муж-изменник умер от инфаркта во время семейной ссоры, решает спрятать тело и сделать вид, что супруг пропал без вести. В кино с 28 января.

Еще один фильм для поднятия настроения - фэнтези-комедия «Бывшая с того света» с Айлой Фишер в главной роли. По сюжету писатель приходит к медиуму, чтобы тот помог ему выйти из творческого кризиса. Но вместо этого провидец вызывает дух умершей жены драматурга, которая не рада узнать о том, что у ее возлюбленного новая и вполне живая супруга. В кино с 28 января.