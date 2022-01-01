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Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье"
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Что смотреть в кино в январе?
Что смотреть в кино в январе?
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого января!
Мой волк
приключения, семейный
2021, Франция
7.0
Звездный разум
приключения, фантастика, триллер
2021, Россия
5.0
King’s man: Начало
боевик, комедия
2021, США / Великобритания
6.0
Крик
ужасы, триллер
2022, США
6.0
Тихая ночь
комедия, ужасы
2020, Великобритания
5.0
Мария. Спасти Москву
военный, драма
2021, Россия
0.0
Мы - монстры! 2
анимация, семейный
2021, Великобритания / Германия
6.0
Антитела
боевик, триллер
2021, США
4.0
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