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Что смотреть в кино в январе?

Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого января!

Мой волк
Мой волк
приключения, семейный 2021, Франция
7.0
Звездный разум
Звездный разум
приключения, фантастика, триллер 2021, Россия
5.0
King’s man: Начало
King’s man: Начало
боевик, комедия 2021, США / Великобритания
6.0
Крик
Крик
ужасы, триллер 2022, США
6.0
Тихая ночь
Тихая ночь
комедия, ужасы 2020, Великобритания
5.0
Мария. Спасти Москву
Мария. Спасти Москву
военный, драма 2021, Россия
0.0
Мы - монстры! 2
Мы - монстры! 2
анимация, семейный 2021, Великобритания / Германия
6.0
Антитела
Антитела
боевик, триллер 2021, США
4.0
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