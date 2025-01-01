Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Архив подборок
Киноафиша Москвы
Подборки фильмов в прокате
Что смотреть в кино в январе?
Что смотреть в кино в январе?
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого января!
Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича
фэнтези, приключения
2025, Россия
5.0
Билеты
Финист. Первый богатырь
приключения, фэнтези
2025, Россия
6.0
Билеты
Постучись в мою Тверь
комедия, драма, мелодрама
2024, Россия
6.0
Билеты
Соник 2 в кино
боевик, комедия, приключения
2022, США
7.0
Билеты
Мегалополис
драма, фантастика
2024, США
5.0
Билеты
Охота на воров 2: Пантера
боевик, криминал
2025, США
7.0
Билеты
Носферату
драма, фэнтези, ужасы
2024, Чехия / США
7.0
Билеты
Плохая девочка
триллер
2024, США
5.0
Билеты
Клаустрофобы: Хижина в лесу
боевик, фэнтези, ужасы
2023, Индонезия
5.0
Билеты
Холоп. Великолепный век
комедия
2024, Турция
6.0
Билеты
Василий
комедия
2024, Россия
5.0
Билеты
Затерянные в джунглях
ужасы, триллер
2024, Дания / Великобритания
5.0
Билеты
По барам
комедия
2025, Россия
6.0
Билеты
Лотерея
комедия
2025, Россия
6.0
Билеты
Другие подборки
На языке оригинала с субтитрами
120 фильмов
В кино с детьми на выходных
17 фильмов
Ужасы перед сном
36 фильмов
Кино прошлого века
83 фильма
Кино с Оскаром
12 фильмов
Российское кино
59 фильмов
Все подборки
Реальные американские фермеры остались в шоке от «Йеллоустоуна»: на ранчо в США никто не живет так, как Даттоны
Про них не кричат, как про «Фишер» и «Первый отдел», но они тоже стоящие: 3 российских детективных сериала 2025 года
Эпоха Озчивита закончилась: в турецком хите «Основание: Осман» главным героем станет другой актер
Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости
«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» побил все мыслимые и немыслимые рекорды в Японии — теперь на очереди Россия
«Это аномалия»: как связаны Руми из «Кей-поп-охотниц на демонов» и Нео из «Матрицы» — у создателя топ-аниме Netflix есть неожиданный ответ
«Я был в шоке»: боссы DC хотят вернуть Кавилла в свою киновселенную, но далеко не Суперменом — актеру уже нашли идеальную роль
«Дин не захотел бы»: Падалеки спустя годы ответил на один из главных вопросов к финалу «Сверхов» — теперь без продолжения не обойтись
Что, опять? Создатели «Фишера» окончательно определились с будущим сериала — и далеко не все фанаты оценят такое решение
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
«Оппенгеймер из мира Marvel»: критик рассказал, чего ждать от «Фантастической четверки», и заслужила ли она 88% «свежести»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667