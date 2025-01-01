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Что смотреть в кино в январе?

Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого января!

Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича
Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича
фэнтези, приключения 2025, Россия
5.0
Билеты
Финист. Первый богатырь
Финист. Первый богатырь
приключения, фэнтези 2025, Россия
6.0
Билеты
Постучись в мою Тверь
Постучись в мою Тверь
комедия, драма, мелодрама 2024, Россия
6.0
Билеты
Соник 2 в кино
Соник 2 в кино
боевик, комедия, приключения 2022, США
7.0
Билеты
Мегалополис
Мегалополис
драма, фантастика 2024, США
5.0
Билеты
Охота на воров 2: Пантера
Охота на воров 2: Пантера
боевик, криминал 2025, США
7.0
Билеты
Носферату
Носферату
драма, фэнтези, ужасы 2024, Чехия / США
7.0
Билеты
Плохая девочка
Плохая девочка
триллер 2024, США
5.0
Билеты
Клаустрофобы: Хижина в лесу
Клаустрофобы: Хижина в лесу
боевик, фэнтези, ужасы 2023, Индонезия
5.0
Билеты
Холоп. Великолепный век
Холоп. Великолепный век
комедия 2024, Турция
6.0
Билеты
Василий
Василий
комедия 2024, Россия
5.0
Билеты
Затерянные в джунглях
Затерянные в джунглях
ужасы, триллер 2024, Дания / Великобритания
5.0
Билеты
По барам
По барам
комедия 2025, Россия
6.0
Билеты
Лотерея
Лотерея
комедия 2025, Россия
6.0
Билеты
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