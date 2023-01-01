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Скоро в прокате "Астрал: Потомство"
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Что посмотреть в новогодние каникулы?
Что посмотреть в новогодние каникулы?
Новогодние каникулы начались! Киноафиша составила культурную программу специально для вас!
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
анимация, семейный
2022, Россия
5.0
Чебурашка
семейный, комедия
2022, Россия
9.0
Тайный Санта
мелодрама, комедия
2022, Россия
7.0
Елки 9
комедия
2022, Россия
6.0
Новая игрушка
комедия, семейный
2022, Франция
5.0
Ёлки-иголки
комедия, семейный
2022, Россия
0.0
Щелкунчик и волшебная флейта
детский
2022, Россия
7.0
Приключения Тедди
семейный
2022, Норвегия
6.0
Чук и Гек. Большое приключение
семейный, приключения
2022, Россия
7.0
Иван Царевич и Серый Волк 5
анимация, приключения, семейный
2022, Россия
7.0
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
триллер, боевик, комедия
2023, США
0.0
Клипмейкеры
комедия
2022, Россия
0.0
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