Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал: Потомство" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Подборки фильмов в прокате Что посмотреть в новогодние каникулы?

Что посмотреть в новогодние каникулы?

Новогодние каникулы начались! Киноафиша составила культурную программу специально для вас!

Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
анимация, семейный 2022, Россия
5.0
Чебурашка
Чебурашка
семейный, комедия 2022, Россия
9.0
Тайный Санта
Тайный Санта
мелодрама, комедия 2022, Россия
7.0
Елки 9
Елки 9
комедия 2022, Россия
6.0
Новая игрушка
Новая игрушка
комедия, семейный 2022, Франция
5.0
Ёлки-иголки
Ёлки-иголки
комедия, семейный 2022, Россия
0.0
Щелкунчик и волшебная флейта
Щелкунчик и волшебная флейта
детский 2022, Россия
7.0
Приключения Тедди
Приключения Тедди
семейный 2022, Норвегия
6.0
Чук и Гек. Большое приключение
Чук и Гек. Большое приключение
семейный, приключения 2022, Россия
7.0
Иван Царевич и Серый Волк 5
Иван Царевич и Серый Волк 5
анимация, приключения, семейный 2022, Россия
7.0
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
триллер, боевик, комедия 2023, США
0.0
Клипмейкеры
Клипмейкеры
комедия 2022, Россия
0.0
Другие подборки
На языке оригинала с субтитрами 114 фильмов
В кино с детьми на выходных! 1 фильм
Ужасы перед сном 15 фильмов
Кино прошлого века 50 фильмов
Кино с Оскаром 9 фильмов
Российское кино 35 фильмов
Все подборки
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Приложение киноафиши