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Что посмотреть в кино в феврале?

4 февраля в прокат выйдет комедия «Стендап под прикрытием», первый фильм на тему стендапа в России. Валентина Мазунина сыграет строгого служителя закона, напрочь лишенного чувства юмора, которой приходится объединиться с комиком, чтобы раскрыть преступление.

Также с 4 февраля в кинотеатрах покажут новый боевик с Лиамом Нисоном «Заступник». Ветеран Голливуда вновь будет сражаться один против целого мира.

11 февраля не пропустите новый отечественный фильм ужасов «Приворот. Черное венчание» от режиссера Святослава Подгаевского («Невеста», «Яга: Кошмар Темного леса»). По сюжету брошенная девушка желает во что бы то ни стало вернуть своего возлюбленного и обращается к черной магии.

Всем любителям русских комедий рекомендуем посмотреть фильм «Родные» с Сергеем Буруновым и Ириной Пеговой в главных ролях. Отец семейства везет родственников через всю Россию, чтобы принять участие в фестивале авторской песни. В кино с 11 февраля.

18 февраля состоится премьера долгожданного семейного фэнтези «Конек-горбунок», экранизация знаменитой сказки Петра Ершова. Зрителей ждет захватывающее приключение, в которое отправляются Иванушка-дурачок и его верный друг – волшебный конь.

Поклонникам Дмитрия Нагиева, непременно, стоит посмотреть комедию «Спасите Колю!». Известный шоумен и артист перевоплотился в строго отца и военкома, изо всех сил мешающего своей дочери строить отношения с противоположным полом. В кино с 18 февраля.

В праздничный день 23 февраля в широкий прокат выйдет фильм «Батя». Сюжет лиричной комедии с Владимиром Вдовиченковым в главной роли расскажет о взрослом мужчине, вспоминающем о своем отце, растившем его в суровые 90-е гг.

25 февраля на больших экранах покажут семейную комедийную картину «Том и Джерри». Знаменитый озорной мышонок и кот-неудачник вернутся, чтобы вновь смешить зрителей до слез.  

Стендап под прикрытием
Стендап под прикрытием
комедия 2021, Россия
5.0
Заступник
Заступник
боевик, триллер 2021, США
6.0
Родные
Родные
комедия 2021, Россия
7.0
Приворот. Черное венчание
Приворот. Черное венчание
ужасы 2020, Россия
6.0
Конек-Горбунок
Конек-Горбунок
приключения, фэнтези 2020, Россия
6.0
Спасите Колю!
Спасите Колю!
комедия 2020, Россия
3.0
Батя
Батя
комедия, драма 2021, Россия
7.0
Том и Джерри
Том и Джерри
анимация 2021, США
7.0
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