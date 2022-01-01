Что посмотреть в кино в феврале?

4 февраля в прокат выйдет комедия «Стендап под прикрытием», первый фильм на тему стендапа в России. Валентина Мазунина сыграет строгого служителя закона, напрочь лишенного чувства юмора, которой приходится объединиться с комиком, чтобы раскрыть преступление.

Также с 4 февраля в кинотеатрах покажут новый боевик с Лиамом Нисоном «Заступник». Ветеран Голливуда вновь будет сражаться один против целого мира.

11 февраля не пропустите новый отечественный фильм ужасов «Приворот. Черное венчание» от режиссера Святослава Подгаевского («Невеста», «Яга: Кошмар Темного леса»). По сюжету брошенная девушка желает во что бы то ни стало вернуть своего возлюбленного и обращается к черной магии.

Всем любителям русских комедий рекомендуем посмотреть фильм «Родные» с Сергеем Буруновым и Ириной Пеговой в главных ролях. Отец семейства везет родственников через всю Россию, чтобы принять участие в фестивале авторской песни. В кино с 11 февраля.

18 февраля состоится премьера долгожданного семейного фэнтези «Конек-горбунок», экранизация знаменитой сказки Петра Ершова. Зрителей ждет захватывающее приключение, в которое отправляются Иванушка-дурачок и его верный друг – волшебный конь.

Поклонникам Дмитрия Нагиева, непременно, стоит посмотреть комедию «Спасите Колю!». Известный шоумен и артист перевоплотился в строго отца и военкома, изо всех сил мешающего своей дочери строить отношения с противоположным полом. В кино с 18 февраля.

В праздничный день 23 февраля в широкий прокат выйдет фильм «Батя». Сюжет лиричной комедии с Владимиром Вдовиченковым в главной роли расскажет о взрослом мужчине, вспоминающем о своем отце, растившем его в суровые 90-е гг.

25 февраля на больших экранах покажут семейную комедийную картину «Том и Джерри». Знаменитый озорной мышонок и кот-неудачник вернутся, чтобы вновь смешить зрителей до слез.