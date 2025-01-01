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Новинки кино в феврале 2024 в кинотеатрах
Что смотреть в кино в феврале?
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого февраля!
Конец славы
комедия
2024, Россия
6.0
Билеты
Лед 3
мелодрама, драма, спорт
2024, Россия
7.0
Билеты
В теле убийцы
криминал, ужасы, триллер
2023, Южная Корея
7.0
Билеты
Я — медведь
семейный
2024, Россия
6.0
Билеты
Моё прекрасное несчастье 2
комедия, мелодрама
2024, США
5.0
Билеты
Три мушкетёра: Миледи
приключения, боевик, исторический
2023, Франция
6.0
Билеты
Миссия в Москве
боевик, криминал, драма
2023, Китай
6.0
Билеты
Рецепт любви
драма, исторический, мелодрама
2023, Франция
7.0
Билеты
Алиса в стране кошмаров
ужасы
2023, Великобритания
3.0
Билеты
Джестер
ужасы
2023, США
5.0
Билеты
Одна жизнь
биография, драма, исторический
2023, Великобритания
8.0
Билеты
Самая большая луна
фантастика, боевик
2024, Россия
3.0
Билеты
Любовь без памяти
комедия, мелодрама
2023, Южная Корея
7.0
Билеты
Меч короля
биография, драма, исторический
2023, Дания / Норвегия / Швеция
7.0
Билеты
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