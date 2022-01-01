Что посмотреть в декабре?

Конец года – пора чудес, исполнения желаний и фильмов, которые подарят по-настоящему праздничное настроение. Обещаем познакомить с самыми волшебными премьерами этого декабря!

В первую неделю зимы в прокат выйдет романтическая комедия «Рождество на двоих» со звездой сериала «Игра престолов» Эмилией Кларк. Неуверенная в себе девушка, подрабатывающая эльфом, встретит свою любовь в самый неожиданный момент.

Также с 5 декабря не пропустите показ приключенческой ленты «Аэронавты», основанной на реальных событиях. Герои Эдди Редмейна и Фелисити Джонс отправляются в рискованное путешествие на воздушном шаре. Впереди их ждут множество открытий и непростая борьба за выживание.

12 декабря в кинотеатрах покажут продолжение фантастической комедии «Джуманджи» - «Джуманджи: Новый уровень». В игре что-то сломалось, и полюбившиеся герои в исполнении Дуэйна Джонсона, Карен Гиллан, Джека Блэка и Кевина Харта оказываются заброшенными в еще более опасные миры.

Еще один сиквел выйдет 12 декабря - «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2». Комедия по мотивам популярного сериала на этот раз обойдется без участия Александра Петрова, весь «удар» примет на себя Сергей Бурунов. Полицейские из Барвихи должны успеть раскрыть дерзкое ограбление прежде, чем часы пробьют полночь.

19 декабря произойдет долгожданное событие для всех поклонников Star Wars. В широкий прокат выйдет девятый эпизод легендарной саги - «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Создатели обещают грандиозный финал и ответы на все вопросы из предыдущих серий.

Любителям сентиментальных историй рекомендуем посмотреть новую драму Лоне Шерфиг «Реальная любовь в Нью-Йорке». В фильме, действие которого развернется накануне Нового года, самым неожиданным образом переплетутся судьбы четырех людей. В кино с 19 декабря.

26 декабря состоится премьера масштабной исторической драмы «Союз спасения». Режиссер Андрей Кравчук («Викинг», «Адмиралъ») перенес на большие экраны историю зарождения тайного политического общества, стремившегося изменить Российскую Империю. Позже его члены стали известны как декабристы.

Устали от сложных сюжетов и кровопролитных боев? Тогда непременно сходите на комедию Клима Шипенко «Холоп». Мажор Гриша отправляется на перевоспитание в деревню, теперь он не сын богатых родителей, а обычный крепостной. В ленте снялись одни из самых известных актеров российского кино – Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, а также сын Дмитрия Нагиева – Кирилл Нагиев. В кино с 26 декабря.

Перед самым Новым годом обязательно сделайте подарок своим детям, сводите их на мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4». В новой части знаменитой анимационной франшизы герои будут участвовать в музыкальном состязании, а, как известно, шоу-бизнес очень опасное занятие.