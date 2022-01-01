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Что посмотреть в июне?

Лето 2017 начинается с горячих и очень долгожданных премьер!

С 1 июня в кино стартует «Чудо-женщина», первый за много лет супергеройский блокбастер о супергероине-женщине. Критики уже пришли в восторг! Непременно, стоит заценить лично.

Не стоит обделять вниманием и «Спасателей Малибу», экшн-комедия по мотивам известного сериала, в главных ролях красавчики Зак Эфрон и Дуэйн Джонсон. А еще создатели вернули кое-кого из «золотого» состава.

В первый день лета выйдет новый фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь», получивший приз Каннского фестиваля. Как обычно, у Звягинцева - очень глубоко и драматично.

Еще одна отечественная новинка - «Анна Каренина. История Вронского». Карен Шахназаров предлагает взглянуть на классическую историю под другим углом. В ролях одна из самых красивых пар россйского кино - Елизавета Боярская и Максим Матвеев.

Также в июне зрителей ждет «Мумия» с Томом Крузом, возрождение старой франшизы обещает быть интересным. Как минимум, стоит посмотреть, ради впечатляющих спецэффектов.

Смешно до смерти - это про новый фильм с Скарлетт Йоханссон «Очень плохие девчонки», в котором актриса будет отрываться на девичнике в Майами. Но что-то пойдет не так.. В кино с 15 июня.

С 15 июня в прокате «Тачки 3». Легендарный гонщик Молния Маккуин в высокоскоростном приключении от Disney и Pixar.

22 июня Майкл Бэй выпускает новых «Трансформеров»! Оптимус Прайм исчез, а сражаться с Мегатроном придется простым смертным.

Билеты уже в продаже! Начни лето правильно!

 

Чудо-женщина
Чудо-женщина
боевик, приключения, фантастика 2017, США
7.0
Трансформеры: Последний рыцарь
Трансформеры: Последний рыцарь
фантастика, боевик, триллер 2017, США
7.0
Спасатели Малибу
Спасатели Малибу
комедия, боевик 2017, США
7.0
Мумия
Мумия
фэнтези, приключения, боевик 2017, США
7.0
Нелюбовь
Нелюбовь
драма 2017, Россия / Франция / Бельгия / Германия
7.0
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
комедия, фэнтези, боевик, приключения 2017, США
8.0
Тачки 3
Тачки 3
детский, анимация, приключения 2017, США
7.0
Очень плохие девчонки
Очень плохие девчонки
комедия 2017, США
5.0
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