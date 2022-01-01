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Что посмотреть в июле?

Середина лета порадует киноманов настоящими жаркими премьерами!

6 июля на экраны вернется Человек-паук! В первой части новой трилогии юный Питер Паркер присоединится к Мстителям, а наставлять его будет сам Тони Старк.

13 июля не пропустите заключительную часть франшизы «Планета обезьян». Люди и приматы вступят в жестокую схватку, в которой победит сильнейший. 

Также с 13 июля в прокате криминальная комедия «Блокбастер», собравшая лучших звезд отечественного кино. В главных ролях: Анна Чиповская, Юлия Снигирь, Светлана Ходченкова, Михаил Ефремов, Евгений Цыганов. 

20 июля во всех кинотеатрах стартует показ нового долгожданного фильма Кристофера Нолана «Дюнкерк». Критики уже окрестили проект мужской версией «Титаника».

Всем кто, любит фильмы про гонки - рекомендуем «Овердрайв», практически «Форсаж», только с ретромобилями. В кино с 20 июля.

27 июля не пропустите «Взрывную блондинку» с потрясающей Шарлиз Терон в главное роли. «Джеймс Бонд в юбке» отправится на опасное задание в Берлин времен Холодной войны.

Билеты на все новинки уже в продаже!

Человек-паук: Возвращение домой
Человек-паук: Возвращение домой
боевик, фантастика, приключения 2017, США
7.0
Планета обезьян: Война
Планета обезьян: Война
драма, фантастика, боевик 2017, США
7.0
Дюнкерк
Дюнкерк
драма, военный, исторический 2017, США / Великобритания / Франция
7.0
Взрывная блондинка
Взрывная блондинка
триллер, приключения 2017, США
6.0
Блокбастер
Блокбастер
криминал, комедия 2017, Россия
6.0
Ужас Амитивилля: Пробуждение
Ужас Амитивилля: Пробуждение
ужасы, триллер 2017, США
6.0
Овердрайв
Овердрайв
боевик, криминал 2016, Франция
6.0
2Pac: Легенда
2Pac: Легенда
драма, биография, мюзикл 2017, США
7.0
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