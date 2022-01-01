Что посмотреть в июле?

Середина лета порадует киноманов настоящими жаркими премьерами!

6 июля на экраны вернется Человек-паук! В первой части новой трилогии юный Питер Паркер присоединится к Мстителям, а наставлять его будет сам Тони Старк.

13 июля не пропустите заключительную часть франшизы «Планета обезьян». Люди и приматы вступят в жестокую схватку, в которой победит сильнейший.

Также с 13 июля в прокате криминальная комедия «Блокбастер», собравшая лучших звезд отечественного кино. В главных ролях: Анна Чиповская, Юлия Снигирь, Светлана Ходченкова, Михаил Ефремов, Евгений Цыганов.

20 июля во всех кинотеатрах стартует показ нового долгожданного фильма Кристофера Нолана «Дюнкерк». Критики уже окрестили проект мужской версией «Титаника».

Всем кто, любит фильмы про гонки - рекомендуем «Овердрайв», практически «Форсаж», только с ретромобилями. В кино с 20 июля.

27 июля не пропустите «Взрывную блондинку» с потрясающей Шарлиз Терон в главное роли. «Джеймс Бонд в юбке» отправится на опасное задание в Берлин времен Холодной войны.

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