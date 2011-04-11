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Киноафиша Сериалы Закрытая школа Сезоны Сезон 1 Серия 4

Закрытая школа 1 сезон 4 серия смотреть онлайн

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Все серии 1 сезона «Закрытая школа»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 11 апреля 2011
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 12 апреля 2011
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 13 апреля 2011
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 14 апреля 2011
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 18 апреля 2011
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 19 апреля 2011
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 20 апреля 2011
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 21 апреля 2011
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 25 апреля 2011
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 26 мая 2011
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 27 апреля 2011
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 28 апреля 2011
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 10 мая 2011
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 11 мая 2011
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 12 мая 2011
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 16 мая 2011
Эпизод 17
Сезон 1 / Серия 17 17 мая 2011
Эпизод 18
Сезон 1 / Серия 18 18 мая 2011
Эпизод 19
Сезон 1 / Серия 19 19 мая 2011
Эпизод 20
Сезон 1 / Серия 20 23 мая 2011
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Закрытая школа» Виктор дает завхозу по имени Галина Васильевна разрешение поехать в отпуск. Андрей и Максим натыкаются в школе на необычные рисунки. А с приходом ночи учащихся ожидает мистическое и необъяснимое зрелище.

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