В 1 сезоне 4 серии сериала «Закрытая школа» Виктор дает завхозу по имени Галина Васильевна разрешение поехать в отпуск. Андрей и Максим натыкаются в школе на необычные рисунки. А с приходом ночи учащихся ожидает мистическое и необъяснимое зрелище.
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