В 1 сезоне 15 серии сериала «Закрытая школа» против Максима выдвигают обвинения в краже. Учащиеся не могут больше доверять ему. Юля замышляет неопробованную схему, чтобы сбежать из «Логоса». А Володя, в силу обстоятельств, решается на преступление.
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Авторизация по e-mail