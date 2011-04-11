В 1 сезоне 15 серии сериала «Закрытая школа» против Максима выдвигают обвинения в краже. Учащиеся не могут больше доверять ему. Юля замышляет неопробованную схему, чтобы сбежать из «Логоса». А Володя, в силу обстоятельств, решается на преступление.