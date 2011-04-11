В 1 сезоне 17 серии сериала «Закрытая школа» в хранилище историка найдены неожиданные улики. Параллельно Максим понимает, что с ним случилось в прошлом, а Даша получает новости о состоянии здоровья мамы. Надя же задается вопросом, существует ли Бог.
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Авторизация по e-mail