В 1 сезоне 1 серии сериала «Закрытая школа» заканчиваются каникулы, и в элитный интернат возвращаются ученики. К старожилам Максиму, Вике, Дарье, Роману и Теме присоединяются новички, Надежда и Андрей. Вскоре пропадает местный учитель истории.
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