В 1 сезоне 13 серии сериала «Закрытая школа» до Андрея доходит истинный смысл чисел в ветхом журнале. Юля переходит все стандарты поведения в стенах учебного заведения. Способности Нади производят на педагогов сильное впечатление.
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